(ANSA) - PESCARA, 22 GIU - Il fermo della mamma delle sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno, Vincenzo Esposito, è stato disposto per il pericolo di fuga dei tre indagati in seguito alle "numerose attività di depistaggio poste in essere dagli indagati". Secondo quanto riportato nel decreto di fermo, infatti, gli inquirenti hanno accertato che "sono ancora disponibili 7 delle 10 schede abusivamente acquistate a Napoli dagli indagati", cosa che comproverebbe la possibilità che i tre potessero spostarsi in un altro luogo portando con sé le bambine. (ANSA).