(ANSA) - CREMONA, 31 AGO - È iniziato l'intervento di messa in sicurezza della torre civica di Cremona danneggiata dalla tromba d'aria con grandine dello scorso venerdì. Sulla cima di palazzo comunale sono saliti gli specialisti del Saf, il nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. Rimuoveranno le parti pericolanti e poi inizieranno un'operazione di verifica della stabilità e di messa in sicurezza. Sul posto, con decine di cittadini in piazza ad osservare, anche il prefetto Antonio Giannelli, che fra la tarda mattinata e il pomeriggio coordinerà due vertici con gli enti. Nel pomeriggio potrebbe cominciare anche l'intervento sulla cattedrale: va consolidata la parte rimasta della guglia spezzata e verificata la presenza di eventuali altre criticità. I tempi sono incerti: si attende una speciale autogrù in arrivo dal comando di Bologna. È atteso anche l'arrivo del governatore Attilio Fontana. (ANSA).