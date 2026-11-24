(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Gli emendamenti alla manovra che saranno segnalati dai gruppi parlamentari sono 700, su un totale di 6.558 emendamenti totali presentati, e vanno indicati entro giovedì. Lo ha stabilito Ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera. Nella maggioranza a Fratelli d'Italia ne spettano 161, alla Lega 88, a Forza Italia 82 e a Noi moderati 33. Il gruppo Misto potrà segnalare 54 emendamenti. Il Partito democratico ha diritto a segnalare 103 proposte di modifica alla manovra, il Movimento 5 Stelle 80 emendamenti, Azione 35, Alleanza verdi e sinistra 34, Italia Viva 32. (ANSA).