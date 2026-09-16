(ANSA) - ROMA, 16 SET - Sono 21 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 99ª edizione degli Academy Awards©. Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Il Comitato di Selezione, istituito presso l'Anica su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di mercoledì 23 settembre 2026. L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 15 dicembre 2026; le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027 mentre la cerimonia di consegna degli Oscars© si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027. Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico: ANNA di Monica Guerritore CONTROCORRENTE A REBOURS di Angelo Antonucci FINALE: ALLEGRO di Emanuela Piovano GIOIA MIA di Margherita Spampinato GLI OCCHI DEGLI ALTRI di Andrea De Sica I FIGLI DELLA SCIMMIA di Tommaso Landucci IL VANGELO DI GIUDA di Giulio Base LA GRANDE PAURA DI HITLER - PROCESSO ALL'ARTE DEGENERATA di Simona Risi LA SALITA di Massimiliano Gallo LA VITA VA COSÌ di Riccardo Milani LE BAMBINE di Valentina Bertani e Nicole Bertani LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino L'ESTRANEA di Paolo Strippoli ORFEO di Virgilio Villoresi PER TE di Alessandro Aronadio PRIMAVERA di Damiano Michieletto QUASI GRAZIA di Peter Marcias RITORNO A BUENOS AIRES di Marco Bechis SERPENTI di Roberto De Paolis Maino SUCCEDERA' QUESTA NOTTE di Nanni Moretti TRE CIOTOLE di Isabel Coixet. (ANSA).