(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale fanno segnare l'aumento più consistente nell'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7. Nella rilevazione del 31 agosto, il partito dell'ex generale guadagna tre decimali rispetto al 3 agosto, salendo al 7,5% e completando il sorpasso su Forza Italia, che cede lo 0,3% e scivola al 7,1%. A inizio mese, i rapporti di forza erano ancora invertiti: azzurri al 7,4% e Futuro Nazionale al 7,2%. In testa Fratelli d'Italia resta saldamente primo, pur lasciando sul terreno due decimali, dal 27% al 26,8%. Il Pd di Elly Schlein rosicchia invece un decimo e sale al 20,7%, riducendo a 6,1 punti il distacco dal partito di Giorgia Meloni. Passo indietro per il Movimento 5 Stelle che, insieme a Forza Italia, registra il calo più marcato: -0,3%, dal 13% al 12,7%. Avanzano di due decimali sia Alleanza Verdi e Sinistra, al 6,7%, sia la Lega, al 5,7%. Più indietro, Azione perde un decimale e si attesta al 3,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi resta ferma al 2,4%. +Europa sale all'1,3% e Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1,1%, stabile Ora! all'1%. Cala infine di tre punti la quota di chi non si esprime, dal 30% al 27%. (ANSA).