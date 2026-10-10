(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Sarebbe Mario Calabresi il miglior candidato sindaco per il centrosinistra a Milano che potrebbe vincere al primo turno delle amministrative del 2027, dato che ha un vantaggio di 10 punti sul centrodestra: è il risultato di un sondaggio Emg per la Stampa che dà i progressisti vincenti con qualsiasi candidato. Secondo il sondaggio dell'istituto di Fabrizio Masia, la coalizione di centrosinistra parte con il 51% trainata dal Pd al 28% e da Avs all'11% con il Movimento 5 Stelle al 3,5%, e Calabresi doppia Pierfrancesco Majorino nel gradimento dell'elettorato progressista con il 59% contro il 27% del capogruppo dem in Regione Lombardia, mentre molto più staccati sono altri due possibili candidati come la vicesindaca Anna Scavuzzo (8%) e Lorenzo Pacini (6%). Sia Calabresi che Majorino batterebbero il candidato avversario del centrodestra senza andare al ballottaggio, vincendo sia contro il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il preferito con il 48% tra gli elettori della coalizione, sia contro la candidata della Lega Silvia Sardone (32%) sia contro il candidato di Forza Italia Matteo Perego di Cremnago (12%). Nel complesso la coalizione di centrodestra si ferma al 41%, con Fratelli d'Italia al 20,5%, Forza Italia e Lega entrambe al 7%, e Futuro Nazionale al 5%. Per quanto riguarda il profilo della popolarità e del gradimento tra tutti gli elettori, Majorino è il più conosciuto con l'80%, seguito da Calabresi (79%), Lupi (76%), Sardone (65%) e Scavuzzo (53%), mentre l'ex direttore di la Repubblica e la Stampa vanta una fiducia complessiva del 46%, precedendo Majorino (41%), Lupi (31%), Scavuzzo (25%) e Sardone (20%). Il 43% dei milanesi ritiene che il centrosinistra vincerà le amministrative, contro il 31% che punta sul centrodestra mentre il 21% preferisce non pronunciarsi. La metodologia del sondaggio, effettuato dal 2 al 7 settembre, ha previsto l'utilizzo del sistema CATI al 70% e CAMI al 30% con un campione di 1000 persone maggiorenni interpellate. (ANSA).