(ANSA) - ROMA, 01 APR - Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato al tavolo con le imprese sul piano Transizione 5.0 che saranno ripristinate tutte le risorse previste dalla manovra (1,3 miliardi) e vi saranno aggiunti altri 200 milioni. E' quanto si apprende da fonti vicine al tavolo. In totale lo stanziamento raggiungerebbe 1,5 miliardi di euro. Soddisfatto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: "Non sorpresa ma apprezzamento oggi per il tavolo su Transizione 5.0 e, devo dire, anche per il ministro Urso per la difesa dell'industria", ha affermato. Orsini ha spiegato che gli 1,5 miliardi di fondi consentono di portare il credito d'imposta dal 35% del decreto di venerdì al 90% per gli investimenti del piano e al 100% sui pannelli fotovoltaici. "Non si poteva fare altro e questa era la via giusta perché io credo che gli imprenditori che si fidano delle istituzioni così si continuano a fidare", dichiara. Al tavolo erano presenti per il governo Adolfo Urso, Tommaso Foti e il viceminitro dell'Economia, Maurizio Leo, non Giancarlo Giorgetti. (ANSA).