(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Il 2025 è stato il quarto anno più caldo dal 1800 con un aumento medio delle temperature di 1,77 °C. Lo confermano i dati dell'Indice di Vivibilità Climatica realizzato da iLMeteo.it e il Corriere della Sera e che da oggi può essere consultato su corriere.it e approfondito sul sito de iLMeteo.it. L'analisi sui dati meteorologici di 108 capoluoghi mostra che lo scorso anno solo 5 di loro non hanno sofferto nessuna giornata di "caldo africano", quelle in cui la colonnina di mercurio sale oltre i 34 gradi: Belluno, L'Aquila, Teramo, Campobasso, Ancona. Oristano è quella che, invece, ha patito più giornate di calore: ben 45. Tra le città più grandi, Firenze al quarto posto con 42 giornate, Roma ottava con 39 giorni, Bologna al tredicesimo posto con 31, Milano ha avuto 20 giornate, una in più di Napoli. Se si guarda all'l'indice di calore, che combina temperature elevate e alti tassi di umidità, ai primi sei posti si piazzano città di Sicilia e Sardegna, con Catania che è la più afosa con 103 giorni. Le notti tropicali con temperature oltre i 20 gradi sono state più di 110 a Reggio Calabria, Taranto e Palermo, 96 a Genova, 95 a Napoli e 77 a Milano. Specularmente, lo scorso anno si sono ridotte le giornate fredde. In 80 capoluoghi, il termometro non è mai sceso sotto i 3 gradi durante il giorno. Anche Milano, nella sua area urbana, non ha registrato mai un valore sotto questa soglia; soltanto in periferia è ghiacciato in qualche notte invernale. "L'aumento delle temperature del 2025 si inserisce in un quadro molto più ampio e strutturale: il cambiamento climatico di origine antropica", spiega il meteorologo de iLMeteo.it, Mattia Gussoni. "La nostra regione si sta riscaldando a una velocità superiore di circa il 20% rispetto alla media globale. Questa rapida "tropicalizzazione" trasforma i nostri mari in immensi serbatoi di calore che alterano la circolazione atmosferica: da qui l'aumento anche degli eventi meteo estremi essendoci molta più energia potenziale in gioco". Da questo punto di vista, Udine con 10 episodi di eventi estremi (cioè pioggia ≥ 35 mm e vento oltre i 15 km/h) è stata la città più colpita; tra le grandi, Milano ha riscontrato 4 episodi , mentre Roma ne ha registrato 1. (ANSA).