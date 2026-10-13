(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Sole al Centro Nord e un residuo di instabilità al Sud, ma in generale "il quadro meteorologico sull'Italia sta andando incontro a un generale miglioramento" grazie all'anticiclone delle Azzorre, "in fase di espansione dall'Oceano Atlantico verso Est. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Al Sud si prevedono ancora "precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sulla Sicilia centro-orientale tirrenica, sul settore ionico e sulla Calabria". Attesi forti venti sulle regioni adriatiche centrali e al Meridione. Nei giorni successivi, prosegue la nota, si prevede "una fase di stabilità atmosferica d'inizio autunno con clima mite e prevalenza di sole. Questa configurazione si estenderà a gran parte del Centro e a tutto il Nord, con temperature massime che raggiungeranno i 20-22°C al settentrione e si attesteranno sui 23-24°C al Centro". Nel dettaglio: Martedì 13: al Nord tempo stabile e soleggiato; al Centro cieli sereni o poco nuvolosi; venti tesi settentrionali sui versanti adriatici; al Sud e sulle Isole rovesci sparsi su Calabria e Sicilia (specie settori nord-orientali e ionici); ventilazione settentrionale sostenuta e mari da molto mossi ad agitati. Mercoledì 14: al Nord sereno con marcata escursione termica diurna (fresco al mattino, mite di giorno); al Centro soleggiato e mite, minime a una sola cifra nelle valli interne; al Sud e sulle Isole: ampie schiarite, ma ancora forte ventilazione e temperature leggermente inferiori alle medie stagionali. Giovedì 15: al Nord: prevalenza di sole; al Centro tempo stabile, soleggiato e clima mite di giorno; al Sud e sulle Isole cieli sereni o poco nuvolosi, graduale attenuazione della ventilazione. (ANSA).