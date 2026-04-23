(ANSA) - MILANO, 23 APR - Snam ha raggiunto l'obiettivo del 90% di stoccaggi con la chiusura delle ultime aste. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che ad oggi i depositi italiani, in fase di iniezione, sono già al 46,5% della capacità complessiva. Le ultime aste hanno consentito a Snam di raggiungere un quantitativo complessivo già assegnato pari a 17,5 miliardi di metri cubi, su una capacità totale degli stoccaggi nazionali di poco superiore a 19 miliardi di metri cubi. Il dato comprende la disponibilità fisica di gas già presente in stoccaggio all'inizio della campagna di iniezione e i quantitativi legati ai contratti di acquisizione. (ANSA).