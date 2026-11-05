(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il segretario generale dello Snals-Confsal, Elvira Serafini, e il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, hanno incontrato oggi il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Nel corso dell'incontro, Valditara ha ribadito il proprio impegno per evitare i tagli agli organici della scuola, con particolare riferimento all'organico di potenziamento. E' stata sottolineata l'importanza strategica di mantenere e valorizzare l'organico di potenziamento, "risorsa indispensabile per consentire alle istituzioni scolastiche di rispondere in maniera efficace ai bisogni formativi degli studenti. Il potenziamento rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per contrastare la dispersione scolastica, prevenire l'insuccesso formativo, recuperare le situazioni di difficoltà e rafforzare l'inclusione scolastica, attraverso interventi mirati, percorsi personalizzati e attività di supporto agli alunni più fragili - è stato sottolineato nel corso dell'incontro - mantenere l'organico di potenziamento significa, dunque, investire concretamente nella qualità dell'offerta formativa, nell'uguaglianza delle opportunità educative e nella capacità della scuola di garantire a ciascun alunno un percorso di crescita e di apprendimento adeguato alle proprie esigenze". (ANSA).