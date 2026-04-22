(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell'obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un'assicurazione Rc". L'obbligo era previsto precedentemente per il 16 maggio. Lo si apprende da una nota congiunta dei due ministeri. "Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell'obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno", cioè la targa. "Nei giorni scorsi, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l'assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Il documento, diffuso in seguito al decreto del 6 marzo 2026, fornisce una serie di chiarimenti sulle procedure necessarie per il rilascio dei contrassegni identificativi e per la regolarizzazione delle posizioni assicurative". (ANSA).