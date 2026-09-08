(ANSA) - WASHINGTON, 08 SET - Un sito web fasullo 'gopdallas2026.com', che si spacciava per essere legato alla convention di metà mandato del Comitato nazionale repubblicano (Rnc), in programma a Dallas da domani a giovedì, reindirizza alla pagina del Dipartimento di Giustizia americano dedicata ai documenti del caso Epstein. Lo stratagemma online rivela l'iniziativa di una fonte misteriosa per ricordare ai repubblicani, o a chiunque cerchi informazioni sulla convention, l'esistenza dei documenti relativi al finanziaere pedofilo morto suida in carcere. Il New York Times e altre testate hanno segnalato che il sito era un falso, malgrado per varie settimane avesse riportato informazioni all'apparenza attendibili sulla convention. Ricordando che il sito ufficiale della convention è 'gopconvention.com', il Comitato nazionale repubblicano ha accusato i democratici di aver orchestrato l'iniziativa, malgrado non sia chiaro chi vi sia realmente dietro. Secondo il Nyt, la scorsa settimana il fondatore di un'agenzia creativa democratica collegata al sito ne avrebbe rivendicato la paternità. "I dem sono troppo al verde per organizzare una propria convention di metà mandato, quindi si sono accontentati di un misero sito web fasullo", ha dichiarato Zach Parkinson, direttore della comunicazione del Comitato del Gop. La convention vuole mobilitare gli elettori e incoraggiarli a votare per i candidati repubblicani in tutte le categorie previste dalle elezioni di metà mandato di novembre. L'evento vedrà gli interventi del presidente Donald Trump, del vicepresidente JD Vance e di numerosi altri esponenti, candidati e personalità di spicco del partito repubblicano su svariati temi, a partire dai successi dell'amministrazione Trump in ambito di politica economica. (ANSA).