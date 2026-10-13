(ANSA) - VENEZIA, 13 OTT - "Grazie al ministro Carlo Nordio per il confronto concreto e costruttivo. Questa mattina, a Roma, un dialogo cordiale e proficuo con una persona molto legata a Venezia, di cui conosce caratteristiche e necessità". Lo scrive il sindaco di Venezia, Simone Venturini, al termine dell'incontro conm il Guardasigilli. "Abbiamo portato all'attenzione del Governo - prosegue Venturini - le esigenze del nostro territorio e discusso di possibili soluzioni. Ringrazio il ministro per l'ascolto attento e per la disponibilità ad approfondire le questioni ancora aperte". (ANSA).