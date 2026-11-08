(ANSA) - TRIESTE, 08 NOV - "La Costituzione prevede il diritto a manifestare, ma le manifestazioni devono essere pacifiche, se questi continuano a usare la violenza allora ci comporteremo di conseguenza: non possono pensare di occupare casa mia e se lanciano bombe carta nella mia città, allora io gli sparo in testa". Sono le dichiarazioni che il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha rilasciato al quotidiano Il Piccolo, che gli chiedeva un commento sugli incidenti di due sere fa a Trieste in cui sono rimasti feriti tre poliziotti. (ANSA).