(ANSA) - L'AQUILA, 31 MAR - "Un miliardo per la ricostruzione del cratere 2009. Grazie al governo è pronto il decreto da 800 milioni cui si aggiungono i 200 già stanziati dalla legge di bilancio, quindi abbiamo un pacchetto da oggi fino al 2029 di un miliardo di euro, che è esattamente quello che avevamo chiesto per non interrompere la ricostruzione". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso di 'Abruzzo Innovativo - L'Aquila rinasce con la cultura' prima tappa del tour nazionale 'Italia Innovativa', il progetto promosso dall'agenzia di stampa ANSA per raccontare il Paese attraverso le sue eccellenze, intrecciando cultura e innovazione, tradizione e tecnologia. "È un primo passaggio - ha aggiunto - rispetto ad altre risorse che ci verranno rese disponibili, perché c'è l'impegno da parte del governo di completare la ricostruzione in tutti i suoi aspetti, perché molte strade devono essere ancora percorse. I costruttori sanno infatti che ci sarà un imponente pacchetto di ulteriori risorse per la ricostruzione pubblica". (ANSA).