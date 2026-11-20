(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "A seguito di un attacco balistico sulla capitale, si sono verificati danni al ponte Podils'ko-Voskresenskyi. Attualmente, il traffico da una sponda all'altra è interrotto. Sono stati rilevati anche danni al ponte Darnyts'kyi. Gli specialisti potranno valutare l'entità dei danni alle infrastrutture una volta terminata l'allerta aerea. Un altro impatto si è verificato sul Ponte Meridionale". Lo scrive su Telegram il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko. "A causa delle difficoltà di traffico tra le due sponde della capitale, chiedo ai residenti di evitare di utilizzare l'auto privata per recarsi in città, se non strettamente necessario" scrive ancora il sindaco di Kiev. "Inoltre - aggiunge - invito le istituzioni e le aziende che ne hanno la possibilità a implementare un sistema di lavoro da remoto per i propri dipendenti. L'attacco missilistico del nemico a Kiev è in corso. Tutti i servizi stanno facendo e continueranno a fare tutto il possibile per risolvere il più rapidamente possibile le conseguenze dell'attacco". (ANSA).