(ANSA) - SIRACUSA, 21 OTT - Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia (Azione), ha deciso di azzerare la giunta comunale e l'ufficio di staff, mantenendo solo l'assessore al Bilancio e alla Trasparenza Pierpaolo Coppa. La decisione arriva dopo l'inchiesta giudiziaria Nexus in cui è indagato lo stesso sindaco. In una nota, i consiglieri di opposizione (Fdi, Fi, Pd) dicono che l'azzeramento della giunta è "una prima, importante vittoria delle opposizioni, che sin dalle prime ore successive all'inchiesta Nexus hanno chiesto un'assunzione di responsabilità politica e un segnale concreto di discontinuità". "Le nostre richieste - dicono - hanno prodotto un primo risultato, costringendo il sindaco a prendere atto della gravità della situazione e della necessità di intervenire sull'assetto della propria Amministrazione. Si tratta, tuttavia, soltanto del primo passo. La crisi che attraversa Palazzo Vermexio investe la credibilità delle istituzioni cittadine e solleva interrogativi che vanno ben oltre la composizione della squadra di governo. Domani il sindaco dovrà chiarire in Consiglio comunale come intenda affrontare la questione morale e quali iniziative concrete voglia assumere per garantire trasparenza e discontinuità nell'azione amministrativa. Nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura, riteniamo indispensabile una risposta sul piano politico". "Chiediamo una verifica immediata degli incarichi dirigenziali, con particolare attenzione ai settori interessati dall'inchiesta, e l'applicazione delle misure di rotazione straordinaria - dicono i consiglieri - L'azzeramento della Giunta non può risolversi in una semplice redistribuzione degli incarichi o in una ricomposizione degli equilibri di maggioranza. Il sindaco dovrà spiegare quale prospettiva intenda offrire alla città e se esistano le condizioni per proseguire il proprio mandato". (ANSA).