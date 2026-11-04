(ANSA) - LONDRA, 04 NOV - "Un autentico ripudio delle politiche dannnose e divisive di Donadl Trump": così il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, primo musulmano alla guida della capitale britannica protagonista in passato di ripetuti e pesanti botta e risposta polemici con il presidente Usa, ha commentato a caldo stamane la vittoria dei democratici sui repubblicani alle elezioni americane di midterm. "Congratulazioni ai Democratici per la loro grandissima vittoria", ha scritto Khan sul suo profilo X: "Mettendo al centro la speranze, l'unità e il sostegno alle famiglie di fronte al carovita, la loro campagna è stata un autentico ripudio delle politiche dannose e divisive di Donald Trump". Silenzio invece per ora da parte del governo britannico (pure laburista) del premier Andy Burnham, nel rispetto della tradizione secondo cui di norma Londra non commenta ufficialmente i risultati elettorali dei Paesi alleati: in particolare quelli degli Stati Uniti, con cui il Regno rivendica una "special relationship". (ANSA).