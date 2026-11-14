(ANSA) - BARI, 14 NOV - "Respingo con fermezza il tentativo di trasformare una questione di rigore istituzionale in una resa dei conti politica o, peggio, in una presunta persecuzione personale. Chi conosce la mia storia sa bene che non appartengono alla mia cultura né i processi alle intenzioni né le squalifiche morali". Lo afferma il sindaco di Bari, Vito Leccese, in una nota in cui "prende atto" delle dimissioni della vicesindaca Giovanna Iacovone, la ringrazia "per il contributo dato all'amministrazione", ma non nasconde "un certo stupore" per le accuse che l'ormai ex assessora gli ha rivolto nella lettera di dimissioni. "Torno al punto da cui tutto è scaturito, perché è lì che sta la sostanza della vicenda". "Non si può ignorare - aggiunge - che un comportamento sbagliato e reiterato più volte, una delle quali ha persino toccato la sensibilità e il rispetto dovuti alle persone più fragili, rischia di compromettere il legame di fiducia tra l'amministrazione e i cittadini. Avevo già richiamato, fin dal primo episodio, la necessità di dare l'esempio, ma quell'invito è evidentemente caduto nel vuoto. Nell'incontro che si è tenuto giovedì scorso, la mia vicesindaca ha continuato a negare la realtà dei fatti. Io non ho mai avuto paura della verità: il mio maestro di vita e di politica, Enrico Dalfino, mi ha insegnato proprio il potere rivoluzionario della verità. Si può tentare ora di spostare l'attenzione su altro, magari sarà comodo, ma non cancella la sostanza di ciò che è accaduto". (ANSA).