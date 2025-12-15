(ANSA) - ROMA, 15 DIC - E' stato confermato lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17, di tutto il personale Ita Airways per mercoledì 17 dicembre". Lo riferiscono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp, sottolineando che "un'assemblea con la partecipazione di oltre 800 lavoratrici e lavoratori, tra presenze fisiche e collegamenti in streaming, ha confermato la validità delle richieste alla base dello sciopero". "Serve - sottolineano le organizzazioni sindacali - il rinnovo del contratto nazionale con l'aumento dei salari e con una migliore qualità di vita, un piano industriale con più investimenti in flotta, più sviluppo, il recupero del personale che ancora usufruisce dell'ammortizzatore sociale, la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e infine il corretto pagamento del premio di risultato". "Auspichiamo - concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp - che l'azienda riveda le sue posizioni in quanto le lavoratrici e i lavoratori di Ita meritano risposte positive". (ANSA).