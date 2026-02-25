(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Sciopero domani di 24 ore nel settore aereo. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e dell'indotto aeroporti. Sarà interessato, fino a 24 ore, il personale sia di terra che di volo delle principali compagnie aeree come Ita Airways, easyJet e Vueling. Nel dettaglio, Ita Airways ed easyJet sciopereranno per l'intera giornata, come proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl T.A, Anpac e Anp; per Vueling, invece, uno sciopero di quattro ore, dalle 13 alle 17, indetto da Usb Lavoro Privato. Ci saranno anche presidi a Roma Fiumicino Milano Linate e Malpensa e Napoli dalle 10 alle 16, fanno presenti le sigle sindacali. (ANSA).