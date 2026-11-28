(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Uno sciopero generale è stato proclamato per venerdì, 4 dicembre, dai sindacati di base e conflittuali uniti. Lo ha reso noto, in un comunicato, la Cub, sottolineando che "il lavoro ha perso valore non per fatalità ma per precise scelte politiche e d'impresa" e che la risposta è "restituire il salario a chi lavora". Sono previsti manifestazioni e cortei a Milano, Bergamo, Torino, Genova, Bologna, Trento, Firenze, Roma, Napoli, Catania, Palermo. Martedì, alle 11, sì terrà una conferenza stampa nel capoluogo lombardo. Tra le richieste: aumentare subito salari e pensioni, proteggere dagli aumenti futuri dei prezzi il potere d'acquisto, aumenti di almeno il 20% e mai inferiori a 300 euro netti al mese a carico delle imprese, salario minimo di 12 euro lordi l'ora, l'adeguamento automatico al costo della vita. Al centro della protesta sono anche la sanità, la scuola, la casa e il welfare. In particolare i sindacati chiedono di evitare tagli alla scuola e di assumere 100.000 precari e dicono no ai tagli alla sanità e rivendicano ingenti investimenti pubblici, lo sviluppo dell'edilizia pubblica e politiche sociali con il rilancio dei trasporti pubblici e del welfare. Nella piattaforma vi sono anche i diritti del lavoro, politiche contro la strage dei morti sul lavoro e le libertà sindacali. E infine la pace con un no alla guerra e al riarmo e lo stop alle spese militari e all'economia di guerra. (ANSA).