(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Credo che si vinca dappertutto. Si vince al centro, si vince a sinistra ma si vince con un campo unitamente unito, le larghe intese sono necessarie". Lo ha detto Silvia Salis stasera a 'Che tempo che fa' con Fabio Fazio. "Basta contare - ha detto - E' vero che ci sono sempre stati più leader moderati ma si sta confondendo 'moderato' con 'progressista' che non è la stessa cosa". "Quando mi vogliono mettere la maglietta della moderata - ha aggiunto - su alcuni temi posso esserlo, però sono progressista perchè non ho paura a sostenere temi di sinistra ma non ho paura nemmeno di dire che lo sviluppo economico è importante e che l'industria va tutelata". Secondo Salis "è importante trovare un leader progressista che non abbia paura a dire e fare cose di sinistra ma che poi sappia dialogare con tutti i mondi del Paese". (ANSA).