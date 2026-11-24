(ANSA) - MILANO, 24 NOV - "Resistenza fino alla liberazione". Youssef Siher, il ricercatore fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano per essere stato l'amministratore dei canali del 'Movimento 17 ottobre' e quattro giorni dopo rimesso in libertà dal gip che ha negato anche la convalida del fermo, è tornato a parlare sui social. La frase, infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram assieme a un testo in cui il 30enne afferma: "ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l'oppressione. Non molliamo un millimetro". La scarcerazione di Siher, ora indagato a piede libero istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche, ha sollevato molte polemiche soprattutto politiche. (ANSA).