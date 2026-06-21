(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Apprendo con profondo dolore della tragica scomparsa della giovane Adele Cobelli, atleta della ASD Bike Movement Trentino Erbe, morta mentre si allenava in bicicletta sulle sue strade. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, alla società sportiva e all'intera comunità di Lavis". E' quanto afferma il presidente di Lega Ciclismo, Roberto Pella, sottolineando che "questa tragedia impone una riflessione e un dovere di azione immediata, per chi come me ricopre ruoli parlamentari. Da tempo in Parlamento mi sono impegnato per la tutela dei ciclisti e la sicurezza stradale; oggi rinnovo con forza l'appello ai colleghi per accelerare l'approvazione della legge che ho promosso in prima persona con il supporto dei campioni del mondo di ciclismo, e sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza e di opposizione a cui rivolgo il mio ringraziamento". "Attraverso questa legge - indica Pella - è necessario potenziare infrastrutture ciclabili sicure, promuovere campagne di educazione stradale per tutte le età, intensificare i controlli e adottare interventi normativi che garantiscano priorità e protezione ai più vulnerabili, in particolare ai giovani e giovanissimi. Come parlamentare invito tutte le forze politiche a lavorare senza indugio per rendere immediatamente efficaci queste proposte approvando questa legge in modo che possano salvare le vite di tante persone. Ringrazio il presidente della Commissione Trasporti che - conclude Pella - ha già messo all'ordine del giorno di martedì della prossima settimana la mia proposta di legge che è stata già dibattuta ad inizio giugno". (ANSA).