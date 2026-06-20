(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Grazie alla trattativa tra Coldiretti Torino e l'amministratore di Iren Energia, Giuseppe Bergesio, si è deciso di stabilizzare il flusso d'acqua per i consorzi irrigui che prelevano sull'asta del torrente Orco. A darne notizia la Coldiretti Torino. Iren, l'azienda energetica che gestisce il sistema idroelettrico della valle Orco, ha attivato il rilascio costante, dalla diga di Ceresole Reale, di quantità di acqua necessaria all'irrigazione dei campi del Canavese. "Il problema - spiega il presidente degli agricoltori, Bruno Mecca Cici - era l'andamento a picchi irregolari. La quantità di acqua necessaria all'irrigazione c'era, ma veniva rilasciata in modo irregolare seguendo l'andamento della produzione idroelettrica che, a sua volta, segue logiche economiche e di mercato. Agli agricoltori serve l'acqua in modo costante". Coldiretti sottolinea che le temperature di giugno e la crescita anticipata delle colture stanno generando un'esigenza irrigua anomala: "L'acqua da fusione della neve in montagna è ormai agli sgoccioli con l'estate che, da calendario, non sarebbe nemmeno ancora iniziata". Per questo, Coldiretti torna a segnalare agli assessori regionali all'Ambiente e all'Agricoltura, Matteo Marnati e Paolo Bongioanni, il problema strutturale dell'approvvigionamento irriguo che avrebbe bisogno di "piccoli invasi e sostegni all'efficientamento idrico". (ANSA).