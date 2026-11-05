(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Un comparto finanziario sempre più digitale e con l'uso crescente dell'intelligenza artificiale "offre opportunità importanti" e "aumenta i rischi operativi e cibernetici" rafforzando "il legame tra innovazione tecnologica, resilienza operativa e stabilità finanziaria". Lo afferma il capo del dipartimento vigilanza della Banca d'Italia Giuseppe Siani in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche secondo cui "il rispetto formale delle regole non basta. Gli intermediari devono comprendere e anticipare i riflessi dell'evoluzione digitale". "La velocità di adattamento è ormai diventata anche un fattore strategico " (ANSA).