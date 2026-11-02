(ANSA) - ROMA, 02 NOV - I sindacati della scuola sono pronti a mobilitarsi e valutano una azione unitaria contro i tagli previsti dalla manovra. Nelle prossime ore si incontreranno per discuterne. "Quasi 7 mila posti in meno tra docenti e Ata dal 2027 sono inaccettabili, non facciamo sconti a nessuno, ci aspettiamo un ripensamento", dice la segretaria della Cisl Scuola, Ivana Barbacci. "E' l'ennesima beffa, siamo pronti alla mobilitazione", aggiunge il coordinatore della Gilda Vito Carlo Castellana. "Il governo conferma la propria ostilità nei confronti della scuola pubblica" per la Flc Cgil che ha già previsto con la Cgil lo sciopero il 20 novembre. (ANSA).