(ANSA) - TORINO, 05 LUG - Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti oggi nelle acque del fiume Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne. La madre, incinta, della ragazza è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Novara. I due uomini, zio e padre della ragazza, sono entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra in isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire sono però spariti nella corrente. La ragazza è stato portata a riva, sana e salva, dal fratello anche lui tuffatosi per soccorrerla. (ANSA).