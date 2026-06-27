RONCIGLIONE. Sono in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nel pomeriggio di oggi, sabato 27 giugno, nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava a bordo di un'imbarcazione quando si è tuffato per fare il bagno. Per cause ancora da chiarire non è più riemerso, facendo scattare immediatamente l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle ricerche nello specchio d'acqua nel territorio comunale di Ronciglione.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'accaduto. Sul luogo delle ricerche è arrivata anche la portavoce della ministra Eugenia Roccella.