(ANSA) - ROVIGO, 04 SET - Un uomo di 36 anni, di Badia Polesine (Rovigo), è morto annegato dopo essere finito nelle acque di un laghetto per la pesca sportiva della località dove risiedeva. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 22.30, nel club "Reef" nel corso di una festa. Per cause da accertare da parte degli inquirenti, il 36enne sarebbe entrato in acqua e sarebbe scomparso alla vista dei presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, assieme ai sanitari e le forze dell'ordine, ma il corpo dell'uomo è stato recuperato ormai senza vita. Le indagini sulla dinamica dell'accaduto sono condotte dai Carabinieri. (ANSA).