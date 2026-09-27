(ANSA) - TORINO, 27 SET - È terminata a Torino la manifestazione Sì Tav promossa dopo le violenze al cantiere della Torino-Lione del 25 luglio. Circa 200 le persone che hanno partecipato al presidio davanti al Comune, in piazza Palazzo di Città. Presente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Non ha invece partecipato il leader di Azione, Carlo Calenda, atteso in piazza, ma rimasto bloccato in Sicilia. Calenda ha comunque inviato un messaggio nel quale ha ribadito il proprio sostegno alla Torino-Lione. La manifestazione è durata oltre un'ora. Sul palco si sono alternati diversi interventi, nei quali sono state condannate le violenze avvenute durante l'estate. Nel corso degli interventi è stata sottolineata anche l'assenza del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ieri aveva inviato un messaggio ribadendo il proprio sostegno alla Tav e spiegando che non avrebbe partecipato alla manifestazione per impegni assunti in precedenza. (ANSA).