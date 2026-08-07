(ANSA) - BERGAMO, 07 AGO - Sette persone hanno accusato disturbi gastrointestinali dopo un pranzo in casa e si sono sentiti male mentre percorrevano il tratto bergamasco dell'A4, tra Telgate e Grumello, dove sono stati soccorsi: tra loro quattro minori di 6, 8, 10 e 14 anni. Trasportati agli ospedali di Bergamo e di Chiari, sono sotto osservazione ma non in pericolo di vita. L'allarme è scattato dopo che le persone hanno accusato vomito e disturbi gastrointestinali: a intercettare la situazione è stata una pattuglia della Polizia stradale, che ha notato il gruppo nella piazzola di sosta e ha fatto partire la macchina dei soccorsi. Il gruppo è formato da una donna bergamasca e cittadini cinesi e svizzeri. Sul posto sono intervenute due automediche e diverse ambulanze. L'ipotesi al momento è quella di una intossicazione alimentare, probabilmente legata a un cibo consumato durante il pranzo, con particolare attenzione al riso. Saranno gli accertamenti sanitari a chiarire la causa dei malori. (ANSA).