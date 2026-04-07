(ANSA) - PESCARA, 07 APR - È stata l'attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato, a far scattare la chiusura, in via precauzionale, dell'autostrada A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzioni. Si tratta di un fronte franoso ben noto, considerato uno dei più grandi d'Europa. Nel marzo 2015 uno smottamento in corrispondenza del km 462,400 produsse una ferita molto profonda: l'asfalto si spezzò provocando un dislivello di almeno una quindicina di centimetri e producendo uno scalino. Nell'area è quindi da tempo attivo un sistema di monitoraggio, composto da una duplice tipologia di sensori: una sull'infrastruttura, che monitora il "comportamento" della carreggiata, l'altra sul terreno, per monitorarne il movimento. Il sistema di prevenzione è quindi entrato in funzione al riattivarsi della frana e, lanciato l'alert, è stata subito diposta la chiusura del tratto. Già chiuso dai giorni scorsi anche lo stesso tratto della strada statale 16 a causa del crollo del ponte sul Trigno, tanto che era stato dato il via libera al pedaggio gratuito per garantire i collegamenti tra Abruzzo e Molise. In ginocchio, a questo punto, la viabilità tra le due regioni. (ANSA).