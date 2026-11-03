MALCESINE. Un incidente sul lavoro si è trasformato in tragedia nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 novembre, sulle rive del lago di Garda. Un operaio ha perso la vita dopo essere stato travolto da una gru trasportata su una zattera, che si è improvvisamente ribaltata durante le operazioni.

L'incidente è avvenuto a Malcesine, sulla sponda veronese del lago, intorno alle 14.45. La zattera stava trasportando una gru utilizzata per alcuni lavori lungo il Garda quando, per cause ancora da accertare, si è capovolta. Nel ribaltamento il mezzo ha travolto il lavoratore, provocandogli traumi gravissimi.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari, anche con l'eliambulanza, insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla Guardia costiera. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l'operaio non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Presenti anche gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, chiamati a effettuare gli accertamenti sulla sicurezza e sulle condizioni in cui si stavano svolgendo le operazioni.