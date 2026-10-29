(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Con l'occupazione stamane di un'aula all'Università Bicocca di Miano si allunga la lista di atenei e scuole che aderiscono alla campagna di mobilitazione in vista dei cortei studenteschi contro il carovita e per il diritto allo studio organizzati per domani,che si sommeranno allo sciopero generale dell'Usb. L'occupazione dell'aula alla Bicocca segue quella dell'aula all'Università Statale e alle occupazioni alle scuole superiori Caterina da Siena e Tito Livio a Milano, animate dai Collettivi Studenteschi, dall'Osa, da Cambiare Rotta e da Milano in Movimento. A Roma ieri in serata è stata occupata la facoltà di Lettere dell'università La Sapienza. Occupato anche a Torino, dopo un'assemblea studentesca, il Campus Luigi Einaudi dell'Università. Nei giorni scorsi un gruppo di studenti, insieme al Collettivo Demand, ha occupato Palazzo Giusso, una delle sedi dell'Università L'Orientale, "per denunciare il carovita, lo smantellamento dell'università pubblica e l'emergenza abitativa studentesca". Occupata anche la sede di porta di Massa dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ad opera del Collettivo autorganizzato universitario Napoli (Cau) ed Ecologia politica Napoli (Ecopol). A metà ottobre a Pisa alcune decine di allievi della Scuola Normale hanno occupato con un blitz pacifico la scalinata dell'istituzione accademica che conduce alla sala dove era prevista la cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2026/2027 per protestare "contro i tagli e la mancanza di trasparenza della Scuola" nei confronti degli studenti relativamente ai criteri di ammissione. Un flash mob dal titolo 'Contro la crisi abitativa: dalle università alle piazze, mettiamo le tende, verso lo sciopero generale del 30 ottobre' si è svolto in questi giorni a Napoli, Torino, Padova, Bologna, Parma e Firenze. Decine poi sono le scuole occupate da nord a sud Italia. Solo a Roma sono stati 'presi' dagli studenti licei storici come il Mamiani, il Tasso, il liceo artistico di via Ripetta, il liceo artistico Argan, l'istituto tecnico Piaget e numerosi altri. Occupazioni di istituti e proteste nelle maggiori città italiane, oltre a Milano, anche Firenze, Napoli, Bologna, Palermo, Cagliari, in particolare. (ANSA).