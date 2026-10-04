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(Vedi servizio delle ore 19.12) (ANSA-AFP) - TEHERAN, 04 OTT - Il ministro del petrolio iraniano, Mohsen Paknejad, si è dimesso - come reso noto domenica dall'ufficio del presidente - mentre il Paese deve affrontare lunghe code ai distributori di carburante a causa delle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente. "In seguito all'accettazione delle dimissioni di Mohsen Paknejad, Hamid Bord", amministratore delegato della National Iranian Oil Company, "è stato nominato ministro del Petrolio ad interim con un decreto presidenziale", si legge nella nota diffusa dall'emittente di Stato Irib. (ANSA-AFP).