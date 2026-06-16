(ANSA) - ROMA, 16 GIU - S avvicina il grande caldo e, con le temperature e i tassi di umidità in graduale crescita fino al weekend, si riaffaccia l'allerta per la salute a partire dai soggetti fragili. Se oggi delle 27 città monitorate dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, solo Perugia ha il bollino giallo, da domani il livello di pre-allerta interesserà 9 città: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Napoli, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Giovedì, complice un ulteriore rialzo delle temperature su tutta l'Italia, 5 città passeranno in arancione. A Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino le condizioni meteorologiche possono, dunque, avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare in chi è suscettibile. Permangono con il bollino giallo Ancona, Napoli, Rieti, Roma. Passano dal verde (nessun rischio) al giallo Frosinone, Latina, Milano, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo. Situazione tranquilla (bollino verde) da oggi fino al 18 giugno per Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Trieste. (ANSA).