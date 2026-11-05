(ANSA) - CODROIPO, 05 NOV - Si erano addormentati durante il turno di notte, rendendosi irreperibili a un cittadino che si era presentato agli ambulatori per un'emergenza sanitaria. Due giovani medici, di 31 e 27 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Codroipo (Udine) per interruzione di pubblico servizio in concorso. L'episodio è avvenuto alcune notti fa nella sede della continuità assistenziale del Distretto sanitario di Codroipo. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello senza ottenere risposta, il cittadino ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari e i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso per accedere ai locali temendo un possibile problema di salute per il personale in servizio, che non rispondeva nonostante fosse accertata la presenza in turno. All'interno hanno trovato i due professionisti addormentati in una stanza lontana dagli ambulatori, senza che avessero sentito il campanello. Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura di Udine. (ANSA).