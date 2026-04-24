(ANSA) - ROMA, 24 APR - Vangelo, il nuovo progetto di Shiva, resta in vetta alla classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana. Alle sue spalle irrompe Madame con Disincanto: terzo lavoro della 24enne cantautrice veneta, segna il suo ritorno sulle scene dopo tre anni, in 14 tracce che raccontano la sua maturazione, un momento di rottura come fase necessaria per arrivare a una maggiore consapevolezza. L'album, che contiene collaborazioni come quelle con Nerissima Serpe, Papa V, 6occia e Marracash, vola subito in testa tra i vinili, in questo caso davanti a Shiva. Scende in terza posizione Geolier con Tutto è possibile, seguito dall'eterno Olly con Tutta Vita (Sempre) (in classifica da 78 settimane). Risale al quinto posto Comuni Immortali di Achille Lauro, protagonista qualche giorno fa di uno show a sorpresa a Fontana di Trevi. Alle sue spalle perde due posizioni ed è sesto Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, davanti a Bad Bunny con Debí tirar más fotos. Risale di due gradini in classifica, in ottava posizione, Artie 5ive con La Bellavita. Chiudono la top ten i coreani Bts con Arirang e Blanco con il nuovo album Ma'. In undicesima posizione da segnalare il debutto di Foto Mosse, il nuovo progetto di Arisa, che conquista anche il terzo posto tra i vinili. Nella classifica singoli, dominata ancora da Samurai Jay & Vito Salamanca con il brano sanremese Ossessione, si affaccia in quarta posizione Beauty and a Beat di Justin Bieber con Nicki Minaj: la canzone elettropop-dance uscita nel 2012 come terzo estratto da Believe è tornata virale dopo lo show dell'artista al Festival di Coachella. Questa la classifica Fimi/Niq degli album più venduti dal 17 al 23 aprile 2026: 1) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 2) DISINCANTO, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC) 3) TUTTO È POSSIBILE, GEOLIER (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC) 4) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC) 5) COMUNI IMMORTALI, ACHILLE LAURO (ATLANTIC-WARNER MUSIC) 6) ANCHE GLI EROI MUOIONO, KID YUGI (EMI-UNIVERSAL MUSIC) 7) DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS, BAD BUNNY (RIMAS ENTERTAINMENT LLC.-AUDIOGLOBE/THE ORCHARD) 8) LA BELLAVITA, ARTIE 5IVE (WARNER MUSIC/TRENCHES RECORDS ENT-WARNER MUSIC) 9) ARIRANG, BTS (EMI/UNIVERSAL MUSIC-VIRGIN MUSIC GROUP) 10)MA', BLANCO (EMI-UNIVERSAL MUSIC) Questa la classifica dei singoli: 1) OSSESSIONE, SAMURAI JAY & VITO SALAMANCA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 2) BAD BAD BAD, SHIVA & GEOLIER (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) OBSESSED, SHIVA & ANNA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 4) BEAUTY AND A BEAT, JUSTIN BIEBER FET. NICKY MINAJ (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC) 5) BABYFACE, SHIVA & KID YUGI (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) E questa infine, quella dei cd, vinili e musicassette: 1) DISINCANTO, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC) 2) VANGELO, SHIVA (MILANO OVEST/COLUMBIA-SONY MUSIC) 3) FOTO MOSSE, ARISA (PIPSHOW RECORDS/WARNER RECORDS-WARNER MUSIC) 4) ARIRANG, BTS(EMI/UNIVERSAL MUSIC-VIRGIN MUSIC GROUP) 5) COMMEDIA MUSICALE, MICHELE BRAVI (M.A.S.T./BELIEVE-BELIEVE). (ANSA).