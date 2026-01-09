(ANSA) - CITTÀ DEL MESSICO, 09 GEN - "Dobbiamo rafforzare la comunicazione", con queste parole la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha risposto alle recenti dichiarazioni di Donald Trump, relative ai piani per sferrare attacchi terrestri contro i cartelli della droga. La capo di Stato ha spiegato di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Juan Ramón de la Fuente, di mettersi in contatto con il segretario Marco Rubio. "Se necessario, si incontreranno", ha precisato. La presidente ha infine ricordato come, solo pochi giorni fa, lo stesso Rubio avesse sottolineato la buona coordinazione esistente con il Messico in materia di sicurezza, evidenziando l'operatività di un gruppo di lavoro bilaterale dedicato proprio a gestire queste tematiche. (ANSA).