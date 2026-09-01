(ANSA) - PECHINO, 01 SET - Il colosso cinese del fast fashion Shein ha raccolto circa 1,7 miliardi di dollari con la quotazione alla Borsa di Hong Kong, dove le azioni hanno iniziato a essere negoziate oggi. Lo riferiscono i media finanziari cinesi. La società ha fissato il prezzo dell'Ipo a 48,56 dollari di Hong Kong per azione (circa 6,24 dollari USA) e ha offerto circa 280 milioni di azioni, per una raccolta di circa 13,6 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 1,75 miliardi di dollari Usa). Il debutto, tuttavia, è stato negativo. Il titolo è sceso fino a 43,72 dollari di Hong Kong (circa 5,62 dollari Usa), pari a un calo di circa il 10% rispetto al prezzo di collocamento. L'Ipo ha attribuito a Shein una valutazione di circa 26,3 miliardi di dollari Usa, molto inferiore ai quasi 100 miliardi raggiunti dalla società nelle precedenti operazioni di raccolta privata del 2022. Shein prevede di utilizzare i proventi dell'Ipo per rafforzare le proprie capacità tecnologiche e la presenza internazionale. La società aveva indicato una forchetta iniziale di 47,60-49,50 dollari di Hong Kong per azione (circa 6,12-6,36 dollari Usa). (ANSA).