(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - Il Bologna batte 3-2 l'Hellas a Verona in uno dei quattro recuperi della 16/a giornata di serie A. In vantaggio vanno presto i veneti, al 13' con Orban ma i rossoblù la ribaltano del tutto prima dell'intervallo con le reti di Orsolini, Odgaard e Castro. Il Verona cerca di reagire nella ripresa e accorcia su autorete di Freuler, ma non riesce ad evitare la sconfitta e resta ultimo in classifica. l Bologna ritrova i tre punti che mancavano da oltre 50 giorni, portandosi all'ottavo posto, appena dietro all'Atalanta. (ANSA).