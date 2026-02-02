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(ANSA) - ROMA, 02 FEB - L'Udinese batte la Roma 1-0 in un posticipo della 23/a giornata di serie A. Dopo un primo tempo vivace ma senza reti, a inizio ripresa l'Udinese la sblocca con un po' di fortuna, quando una punizione di Ekkelenkamp beffa Svilar per una deviazione di Malen in barriera. I giallorossi attaccano a lungo e nel finale vanno in gol con Cristante, annullato per un fuorigioco di Tzmikikas, poi nel recupero una parata di Okoye nega loro il pari. La Roma resta quinta, con 43 punti, mentre i bianconeri salgono a 32, insieme con la Lazio. (ANSA).