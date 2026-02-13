(ANSA) - PISA, 13 FEB - Pisa-Milan 1-2 nell'anticipo della 25/a giornata della Serie A. Primo tempo decisamente complicato per il Milan. Merito di un Pisa molto attento e che prima del vantaggio dei rossoneri ha avuto la migliore chance con Stojilkovic (parata di Maignan). Poi la squadra di Allegri sfrutta un colpo di testa di Loftus Cheek per lo 0-1. Nella ripresa Fullkrug sbaglia un rigore e poi il Pisa pareggia con Loyola. Nel finale decide la partita Modric con una magia regalando i tre punti al Milan. (ANSA).