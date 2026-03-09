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(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Lazio batte il Sassuolo 2-1 nel posticipo della 28/a giornata di campionato, giocato in un Olimpico quasi vuoto per la protesta dei tifosi contro la società. I biancocelesti vanno subito in gol, al 2', con Maldini, primo centro stagionale per lui, poi Lauriente pareggia al 35'. La ripresa è povera di occasioni fino alla mezz'ora, quindi entrambe le squadre sfiorano almeno un paio di volte ciascuna il vantaggio, finchè in pieno recupero spezza l'equilibrio Marusic, complice un'uscita a vuoto del portiere ospite. (ANSA).