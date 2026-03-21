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(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium sul punteggio di 1-1. Bianconeri in vantaggio con un colpo da biliardo dal limite dell'area di Yildiz all'11' pt, poi i neroverdi la riprendono al 7' st con Pinamonti. Nel finale, su un rigore concesso per fallo di mano, Locatelli si fa ipnotizzare dal portiere emiliano Muric, che pochi minuti dopo si esalta parando un colpo di testa del finalmente rientrato Milik. La Juve aggancia momentaneamente il Como a 54, ma è un'occasione persa. (ANSA).