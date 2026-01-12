(ANSA) - TORINO, 12 GEN - La Juventus batte 5-0 la Cremonese nel posticipo della 20/a giornata e rientra in zona Champions, affiancando a 39 punti la Roma e il Napoli, che però deve recuperare una partita. I bianconeri trovano presto l vantaggio con Bremer, che casualmente devia di testa in rete un tiro di Miretti, poi David raddoppia e al 35' Yildiz segna il terzo gol: tira un rigore, Audero devia sul palo e sulla ribattuta è il più veloce a mettere in rete. Il quarto gol arriva nella ripresa, un'autorete di Terracciano su tiro di McKennie, che poco dopo realizza il quinto. (ANSA).