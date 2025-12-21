(ANSA) - FIRENZE, 21 DIC - L'Atalanta batte 1-0 il Genoa a Marassi nell'ultimo incontro della 16/a giornata di serie A, un turno in formato ridotto a sei partite per la concomitanza con la Supercoppa. I rossoblù di De Rossi restano subito in dieci per l'espulsione del portiere Leali, che stende Maldini lanciato verso la porta, ma non arretrano e rispondono in contropiede alla pressione degli atalantini. A inizio ripresa, è Vitinha a sprecare una grande occasione per il Genoa mentre i lombardi ci provano con Scamacca, De Ketelaere, Zalewski e altri, senza successo finchè in pieno recupero ci pensa Hien, al primo gol con l'Atalanta: anticipa di testa Sommariva in uscita incerta e regala tre punti sofferti a Palladino. (ANSA).